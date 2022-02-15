https://news.day.az/sport/1436080.html Джокович готов пропускать турниры, но прививаться не будет - ВИДЕО
Джокович готов пропускать турниры, но прививаться не будет - ВИДЕО
Первая ракетка мира Новак Джокович готов и дальше пропускать теннисные турниры, но не допустит, чтобы его заставляли вакцинироваться. Об этом спортсмен заявил в интервью Би-би-си. Серб подчеркнул, что не хотел бы, чтобы его причисляли к движению антипрививочников, но он выступает за право на выбор каждого человека. Из-за отсутствия прививки Джоковича ранее депортировали из Австралии, под вопросом и его участие в "Ролан Гаррос", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
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