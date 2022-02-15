Сборные Азербайджана и Армении попали в одну группу

Состоялась жеребьевка чемпионата Европы по баскетболу U-18 (юноши).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сборная Азербайджана будет соперничать в группе В дивизиона С со сборными Армении, Гибралтара, Молдовы и Люксембурга.

В группе А выступят сборные Монако, Мальты, Сан-Марино, Албании и Андорры. Турнир будет проведен 24-31 июля 2022 года.

Отметим, матчи состоятся в городе Серравалле (Сан-Марино).