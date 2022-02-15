Азербайджанская спортсменка вышла в финал на Олимпиаде в Пекине

В Пекине продолжается Зимняя Олимпиада-2022.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, на лед вышли фигуристки, которые показывают короткую программу. Азербайджан представляет Екатерина Рябова. Она вышла на старт 24-й. Рябова набрала 61,82 балла и идет 10-й. Она вышла в финал.

В целом, в короткой программе выступят 30 участниц, 25 из которых выйдут в финал, если среди них окажется россиянка Камила Валиева (если не выйдет - 24). Отметим, что такое решение принял Международный союз конькобежцев.

17 февраля фигуристки покажут произвольную программу.

