https://news.day.az/sport/1436148.html Азербайджан впервые будет представлен на зимних Паралимпийских играх
Азербайджан впервые будет представлен на зимних Паралимпийских играх
Член национальной сборной по зимним видам спорта Национального паралимпийского комитета Азербайджана впервые в истории азербайджанского паралимпийского движения примет участие в зимних Паралимпийских играх.
Как сообщили Day.Az во вторник в Комитете, член национальной паралимпийской сборной Мехман Рамазанзаде представит страну на XIII зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине. Рамазанзаде выступит в спринтерской категории кросс-кантри. Выступление азербайджанского спортсмена состоится 9 марта.
XIII зимние Паралимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта 2022 года в Пекине. Церемония открытия игр состоится 4 марта на Пекинском национальном стадионе.
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