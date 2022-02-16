Официальный сайт УЕФА представил превью предстоящих стыковых матчей Лиги конференций по футболу, где отметил также пару "Марсель" (Франция) - "Карабах" (Азербайджан), передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com

"Марсельский клуб прибавил после победы над "Локомотивом" в шестом туре, которая позволила команде продлить еврокубковый сезон. Команда Хорхе Сампаоли с тех пор проиграла всего два матча. Марсельцы демонстрируют строгую игру в обороне, которая становится их фирменной чертой, а в нападении Аркадиуш Милик, Димитри Пайет и Дженгиз Юндер, кажется, начинают находить общий язык. Тем не менее, "Карабах" станет серьезным испытанием для французов. Лидер чемпионата Азербайджана показал впечатляющую игру на групповом этапе и проиграл всего два матча в этом сезоне.

Обе команды проиграли всего раз на групповом этапе. "Марсель" сыграл вничью в первых четырех поединках в группе, а "Карабах" выиграл три матча, затем дважды сыграл вничью и лишь в шестом туре потерпел поражение, заняв второе место в своей группе", - пишет УЕФА.

Также официальный сайт Союза отметил и предстоящие матчи "стыков" в Лиге Европы между хорватским "Динамо" (Загреб), за которое выступает азербайджанский форвард Махир Эмрели, и испанской "Севильей": "Вылетев из Лиги чемпионов, "Севилья" тут же переключилась на Лигу Европы. Финал нынешнего розыгрыша пройдет на домашнем стадионе андалузцев "Рамон Санчес-Писхуан". Кроме того, "Севилья" является самой титулованной командой в истории Лиги Европы с шестью триумфами. Вряд ли кто-то сомневается, что испанский клуб способен одержать и седьмую победу в турнире. Спортивный директор "Севильи" Мончи напомнил, как опасен Мислав Оршич, с которым загребцы совершили удивительный камбэк в дуэли с "Тоттенхэмом", уступив в первом матче с результатом 0:2. Именно гол Оршича принес "Динамо" гостевую победу над "Вест Хэмом" в шестом туре".