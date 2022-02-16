Моя основная цель - принять участие в летней Универсиаде. Об этом сказала член сборной Словакии по художественной гимнастике Адриана Тимкова, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана, передает Day.Az.

19-летняя спортсменка отметила, что занимается гимнастикой с семи лет и добилась ряда успехов.

"Я живу в Словакии, но родилась в Чехии. Гимнастикой занимаюсь с семи лет, на занятия меня привели родители. Несмотря на то, что в спорт я пришла случайно, позже смогла завоевать в этой сфере ряд успехов", - сказала Тимкова.

Говоря о тренировках в Баку, грация отметила, что их основная цель - поддержать спортивную форму и усовершенствовать технику работы с предметами.

"В Азербайджане есть прекрасные возможности для тренировок. Мне очень нравится в Национальной арене гимнастики в Баку. Здесь высокие потолки в зале, много тренировочных ковров, тренеры и профессиональные гимнастки, на которых можно равняться", - добавила Тимкова.

По словам спортсменки, у нее всегда была одна цель - совершенствоваться и еще больше работать над собой.

"Именно поэтому я здесь. В этом году моя основная цель - принять участие в летней Универсиаде", - сказала Тимкова.