В Баку пройдет турнир по теннису среди журналистов, деятелей культуры и ветеранов Карабахской войны

В спорткомплексе "ŞÜA" 20 февраля в 10.30 состоится открытие турнира по настольному теннису, организованного в рамках спортивного фестиваля "İlhamlı qələbələr" среди журналистов, деятелей культуры и ветеранов Карабахской войны в честь Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщает Day.Az.

Мероприятие будет организовано Федерацией настольного тенниса Азербайджана и BrendSport.

Ранее были проведены турниру по велосипедному спорту и футболу.

Турнир по настольному теннису посвящен памяти оператора телеканала AzTV Сираджа Абышова и сотрудника информационного агентства "Азертадж" Магеррама Ибрагимова, ставших шехидами 4 июня 2021 года в результате подрыва установленной армянами мины в Кяльбаджарском районе Азербайджана. Отметим, что Магеррам Ибрагимов был призером ряда соревнований по настольному теннису.

В турнире ветераны Карабахской войны будут соревноваться друг с другом, а журналисты - с деятелями культуры. Турнир будет проведён по олимпийской системе. По четыре лучших участника будут отмечены ценными призами.

Для участия необходимо удостоверение личности, а для представителей СМИ дополнительно удостоверение журналиста. Обязательно наличие ковид-паспорта или сертификата об иммунитете. Данные следует отправить по номеру (070) 286 86 29 (whatsapp).

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