Марсельская задача Карабаха в историческом матче

Сегодня азербайджанский футбольный клуб "Карабах" ожидает исторический матч. Впервые агдамский клуб и в целом представитель Азербайджана сыграет в плей-офф стадии еврокубкового турнира. Сегодня подопечные Гурбана Гурбанова в рамках первого стыкового матча Лиги конференций сойдется на выезде с французским "Марселем".

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, соперник "скакунам" достался, конечно, один из наиболее топовых среди всех возможных. "Марсель" - знаковый клуб не только во Франции, но и в Европе. Хотя в нынешнем сезоне выступление "южан" оценивается неоднозначно. С одной стороны, команда Хорхе Сампаоли идет на 2-м месте в Лиге 1, уступая только грозному ПСЖ. С другой, игровая манера команды при аргентинском рулевом претерпела важные изменения, и пока футболисты не полностью к ней притерлись. Хотя "Марсель" и идет вторым в чемпионате, он успел семь встреч свести вничью - никто больше в топ-5 таблицы столько "мировых" не заключал. Но и поражений меньше только у того же ПСЖ (4 против 1).

Как бы там ни было, относительно азербайджанского клуба, пусть даже "Карабаха", это очень серьезный соперник. Подопечные Гурбанова прежде ни раз сталкивались с подобного уровня оппонентом. Даже швейцарский "Базель" в какой-то степени похож на "южан". Разве что линия атаки у последних более грозная.

"Карабах" к этой встрече подходит в максимально отличном расположении духа. В этом году "скакуны" одержали три победы во внутренних турнирах - одна важнее другой. А веселые 6:0 над "Кешлей" в Кубке в преддверии марсельского вояжа лишь улучшило атмосферу в коллективе. В игровом плане каких-то изменений - хороших или плохих - по сравнению с прошлой осенью не заметно. Но вместе с тем, после зимнего перерыва "скакуны" пока не испытывали себя на евроарене. Поэтому сложно предугадать, какими они предстанут в Марселе.

Однако есть некоторые беспокоящие моменты. Главный из них связан с обороной. В этом году связка в центре защиты Максима Медведева с Кевином Мединой играла только раз, и всего 75 минут в первом кубковом матче с "Кешлей" (1:0). Очевидно, что и сегодня Гурбанов именно этой паре доверит позиции перед воротами, где, к слову, мы наверняка увидим грузинского кипера Луку Гугешашвили. Между тем, после травмы вернулся в строй Бадави Гусейнов, но он явно еще не готов играть, тем более в столь ответственной встрече. Поэтому именно за центр обороны тревожнее всего.

На других позициях дела обстоят, к счастью, куда получше. Да и зимние усиления в нападение должны привнести больше вариативности для Гурбанова. Очень важно будет удивить "Марсель" с первых минут, застать их врасплох своей игрой так, чтобы они, в идеале, так и не опомнились. "Карабаху" определенно нельзя будет позволить хозяевам поля завладеть мячом и оказывать давление с первых секунд. Задачка, конечно, совсем не из простых. Но агдамцы неоднократно удивляли, а в этом сезоне и вовсе прибавили в своей игре. Так, почему бы не быть еще смелее и наглее. Тем более, когда ты в плей-офф стадии, и терять тут нечего: либо проходишь дальше, либо вылетаешь.

Возвращаясь к составу, то стартовый лист вероятно будет выглядеть так: Лука Гугешашвили, Максим Медведев, Кевин Медина, Марко Вешович, Торал Байрамов, Гара Гараев, Патрик Андраде, Филип Озобич, Кади, Абделла Зубир, Ибрахима Ваджи. Хотя относительно острия атаки есть еще три форварда, каждый из которых достоин быть в "старте". И каждый имеет свои уникальные черты, способные придать нечто новое в атаке.

Еще один фактор касательно этого матча связан уже не самой игрой. Как известно, Марсель - это город, в котором живет предостаточно армян, по неофициальным данным около 100 000 (10% от общего населения). Что это значит для нас? Разумеется, провокации. Мы видели подобное в Лондоне, когда играли против "Арсенала", видели в Люксембурге, когда по ходу матча министр спорта Великого Герцогства распластался в извинениях за неприятный инцидент. Но в Марселе куда более серьезная армянская диаспора. Зная, какое порой серьезное влияние (читаем финансовое) она имеет на французских чиновников, вплоть до руководства страны, вероятность провокации практически максимальная.

Хотя "Карабах" заранее известил и УЕФА, и французскую сторону о недопустимости возможной провокации, не факт, что со стороны последних будут приняты все меры для препятствия этому. Главное, чтобы "Карабах" был полностью готов к провокациям. Правда, в отличие от предыдущих лет, нынешние провокации с нашей стороны воспринимаются как бормотание под нос обиженного проказника. Но, в любом случае, нужно быть готовыми. И уверены, в стане агдамцев в этом плане все в порядке.

Безусловно, на самом поле "Карабаху" придется очень тяжело против такого соперника. Никто излишних иллюзий питать не должен: "Марсель" даже при своей неоднозначной игре сделает все, чтобы не допустить даже намека на сенсацию. Получится или нет - другой вопрос. Однако на своем поле, перед своими фанатами "южане" определенно сделают все, чтобы с комфортным счетом отправиться на следующей неделе в Баку. И задача "Карабаха" - испортить эти планы соперника.

Лига конференций

Стыковые матчи

Первая игра

00:00 МАРСЕЛЬ (Франция) - КАРАБАХ (Азербайджан)

Марсель, стадион "Велодром". Главный судья - Никола Дабанович (Черногория).

Марсель (ориентировочный состав): Пау Лопес, Вильям Салиба, Луан Перес, Дуе Чалета-Цар, Папу Гуэй, Бубакар Камара, Жерсон, Маттео Гендузи, Димитри Пайет, Бамба Дьенг, Седрик Бакамбю.

Карабах (ориентировочный состав): Лука Гугешашвили, Максим Медведев, Кевин Медина, Марко Вешович, Торал Байрамов, Гара Гараев, Патрик Андраде, Филип Озобич, Кади, Абделла Зубир, Ибрахима Ваджи.

Ответный матч пройдет в Баку 24 февраля.

