"Ливерпуль" победил "Интер" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" на выезде победил итальянский "Интер" со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей отличились Роберто Фирмино (75-я минута), Мохаммед Салах (83). Ответный матч между командами состоится 8 марта на стадионе "Энфилд". В последний раз команды встречались между собой в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2007/08, тогда английский клуб победил в обоих матчах (2:0 и 1:0).

Английская команда побеждала в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов шесть раз, последний раз "Ливерпуль" добивался успеха в турнире в 2019 году под руководством Юргена Клоппа. "Интер" пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов впервые с сезона-2011/12, тогда итальянцы не смогли пройти французский "Марсель" (0:1 и 2:1). В последний раз итальянский клуб выигрывал Лигу чемпионов в 2010 году под руководством Жозе Моуринью, оформив "требл" по итогам сезона, то есть также одержав победы в чемпионате и Кубке Италии.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге.