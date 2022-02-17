COVID-19 сократил состав Азербайджана на Большой шлем

Сборная Азербайджана по дзюдо в преддверии отлета в Тель-Авив (Израиль) на турнир "Большого шлема" лишилась двоих спортсменов из 11-и заявленных.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com , согласно правилам Международной федерации дзюдо, по прибытию в Тель-Авив участники должны были сдать ПЦР-тесты на COVID-19. Результаты дзюдоистов сборной Азербайджана Рустама Оруджева (73 кг) и Мурада Фатиева (81 кг) оказались положительными. Отметим, что перед отлетом их тесты в Баку показали негативный результат.

Из-за этого они оба не будут допущены на турнир и будут изолированы в отдельные комнаты. При этом, результат теста Фатиева стал известен до жеребьевки, и поэтому его имя при определении пар соперников отсутствовало. Результат Оруджева же стал известен уже после жребия. По израильским законам, они должны находиться на карантине 5 дней.

Таким образом, состав "милли" сократился до девятерых спортсменов: Карамат Гусейнов, Балабей Агаев (оба - 60 кг), Яшар Наджафов (66 кг), Хидаят Гейдаров (73 кг), Мамедали Мехтиев, Руфат Исмайлов (оба - 90 кг), Эльмар Гасымов, Зелим Коцоев (оба - 100 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг).