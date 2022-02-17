Фристайлист сбил телеоператора на Олимпиаде в Пекине

Неудачно закончились для фристайлиста сборной Финляндии Йона Саллинена Олимпийские Игры в Пекине. Во время квалификации спортсмен плохо исполнил свою попытку, из-за чего столкнулся с телевизионным оператором, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Саллинен упал и получил травму ключицы. Он смог выйти на вторую попытку, но из-за боли был не в состоянии хорошо выступить и не пробился в финал, заняв последнее, 24-е место.

"В предпоследнем прыжке я слабо разогнался и глубоко приземлился. Когда поехал на последний трюк, то наехал лыжей на свежий снег и налетел прямо на оператора. Надеюсь, с ним все хорошо.

Там стоял жуткий грохот. Я услышал небольшой треск и почувствовал какое-то смещение. Даже не был уверен, стоит ли ехать на вторую попытку, потому что было очень больно", - сказал 21-летний фристайлист.