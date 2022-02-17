Азербайджанские гимнастки выступят на Международном турнире Gracia Fair Cup

Азербайджанские гимнастки выступят на Международном турнире по художественной гимнастике Gracia Fair Cup в Венгрии, сообщили Trend в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана, передает Day.Az.

С 19 по 21 февраля в Будапеште пройдет традиционный Международный турнир по художественной гимнастике Gracia Fair Cup.

На соревнованиях Азербайджан представят члены сборной в индивидуальных и групповых упражнениях.

В индивидуальной программе во взрослой возрастной категории выступит Илона Зейналова, а среди "юниоров" - Говхар Ибрагимова.

В программе групповых упражнений во взрослой возрастной категории выступит второй состав сборной, в который входят Нигяр Ханкишиева, Наргиз Рамазанова, Захра Пашазаде, Фидан Юсифзаде и Сакина Ибрашимбейли.