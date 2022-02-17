Роналду может уехать в США

Криштиану Роналду перестает давать результат в Манчестер Юнайтед, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

После яркого и результативного старта португалец выдал самую длинную безголевую серию за 13 лет и все реже попадает в стартовый состав английского гранда.

Если "красным дьяволам" не удастся по итогам сезона попасть в Лигу чемпионов, они не смогут позволить себе содержать многомилионный контракт звездного форварда.

Таким образом Роналду может покинуть манкунианцев уже этим летом. И многие клубы начинают связываться с агентами футболиста на предмет возможного трансфера.

Свою заинтересованность в нападающем уже высказали в США. Как сообщает Todofichajes, подписать 37-летнего футболиста надеются Интер Майами и Лос-Анджелес Гэлекси.