Азербайджанская спортсменка стала 15-й

На Зимних Олимпийских играх Пекин-2022 завершились выступления женщин в фигурном катании.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, азербайджанская спортсменка Екатерина Рябова вышла на лед под 10-м порядковым номером среди 25 лучших фигуристок, которые два дня назад завоевали право участия в произвольной программе. Она удостоилась за свое выступление 118,15 баллов.

По сумме двух выступлений Рябова с 179,97 баллами заняла 15-е место на Олимпиаде. Таким образом, сборная Азербайджана завершила выступление в Пекине-2022.

Отметим, другой представитель сборной Азербайджана, в составе которой в столицу Китая отправились 2 спортсмена - Владимир Литвинцев занял 18-е место в мужских соревнованиях по фигурному катанию.