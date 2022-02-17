Азербайджанский дзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире "Большого шлема"

Азербайджанский дзюдоист Яшар Наджафов завоевал серебряную медаль на турнире "Большого шлема" в Тель-Авиве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, представитель Азербайджана в весовой категории 66 кг, обойдя в первом поединке украинца Евгения Гончарко, а в следующих поединках - израильтянина Эйлона Баршечета и испанца Альберто Мартина, вышел в полуфинал.

Наджафов, победивший в полуфинале представителя Монголии Херлена Ганболда, вышел в финал.

В решающей стадии азербайджанский дзюдоист уступил израильтянину Баруху Шмаилову, заняв второе место.

Другой член команды, Карамат Гусейнов (60 кг), вынужден был прекратить бой в полуфинале против казахстанского соперника Бауырзана Нарбаева из-за полученной во время схватки травмы. По решению врача сборной, Гусейнов не вышел на поединок за третье место. Тяжесть травмы Гусейнова будет определена после медицинского обследования.

Отметим, что от Азербайджана в турнире участвуют 9 дзюдоистов.