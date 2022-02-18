Армяне устроили провокацию во время матча "Марсель"-"Карабах"

Армяне предприняли очередной провокационный шаг в матче Лиги конференций УЕФА между "Марселем" и "Карабахом".

Как передает Day.Az, группа болельщиков во время матча развернула флаг Армении каждый раз когда футболисты агдамского клуба атаковали по этому флангу. Таким способом армяне пытались разозлить игроков азербайджанской команды. Футболисты "Карабаха", как подобает профессионалам, вели себя спокойно и проигнорировали эту провокацию.

Отметим, что ФК "Карабах" заранее обратился в УЕФА и французскую Федерацию футбола по поводу возможной провокации армянского лобби Франции. В Марселе, заселенном множеством армян, на стадионе и вокруг него были применены повышенные меры безопасности