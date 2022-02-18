Лига конференций УЕФА: «Карабах» сыграл с «Марселем»

Французский клуб "Марсель" дома одержал победу над азербайджанским клубом "Карабах" в рамках плей-офф Лиги конференций УЕФА, сообщает Day.Az.

Встреча проходила на стадионе "Велодром" и завершилась со счетом 3:1.

На 41-й минуте матча нападающий хозяев поля Аркадиуш Милик открыл счет. Спустя всего три минуты Милик снова отличился и оформил дубль.

Однако футболисты агдамского клуба сумели отыграть один мяч, отличился Кади Борджеш (85-я минута). Всего через семь минут Димитри Пайе поставил точку в игре - 3:1.