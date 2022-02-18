Махир Эмрели дебютировал за «Динамо Загреб»
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Азербайджанский нападающий Махир Эмрели дебютировал за свой новый клуб "Динамо Загреб".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Махир Эмрели вышел на поле на 58-й минуте матча плей-офф раунда Лиги Европы с испанской"Севильей".

К тому моменту "Динамо Загреб" уже уступал со счетом 3:1, который и стал итоговым результатом игры.

Напомним, что Махир Эмрели во время зимнего трансферного окна перешел из польской "Легии" в "Динамо Загреб".