https://news.day.az/sport/1436835.html Махир Эмрели дебютировал за «Динамо Загреб»
Махир Эмрели дебютировал за «Динамо Загреб»
Азербайджанский нападающий Махир Эмрели дебютировал за свой новый клуб "Динамо Загреб".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Махир Эмрели вышел на поле на 58-й минуте матча плей-офф раунда Лиги Европы с испанской"Севильей".
К тому моменту "Динамо Загреб" уже уступал со счетом 3:1, который и стал итоговым результатом игры.
Напомним, что Махир Эмрели во время зимнего трансферного окна перешел из польской "Легии" в "Динамо Загреб".
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