Главный тренер французского клуба "Марсель" Хорхе Сампаоли прокомментировал победу над азербайджанским "Карабахом" (3:1) в первом матче плеф-офф Лиги конференций по футболу, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com

"Мы хорошо знали соперника, видели, как они удивили "Базель" в двух матчах. У них много иностранцев, которые показывают хорошую игру. Были удивлены этой командой. Обидно, что пропустили на своем поле. Но "Карабах" заслужил свой гол.

У нас очень плотный график встреч на ближайшее время. Одни играют больше, другие меньше. Главное, чтобы все были готовы.



Мы поменяли позицию некоторых игроков, но это ничего не изменило. "Карабах" особо не давал нам играть в первом тайме. И потом мы тоже не очень хорошо играли. Мы были удивлены", - заявил наставник "Марселя".