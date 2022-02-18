Достигнутые результаты - показатель развития батутной гимнастики в Азербайджане

15-17 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку на основе образовательной программы Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) прошли тренерские курсы первого уровня (для тренеров, работающих с гимнастами в возрасте 5-7 лет) по батутной гимнастике, сообщили Trend в пресс-службе AGF, передает Day.Az.

Курсы были организованы под руководством члена Технического комитета по прыжкам на батуте Международной федерации гимнастики (FIG) Дмитрия Поляруша.

Отметим, что Дмитрий Поляруш - белорусский специалист по батутной гимнастике, участник Олимпийских игр, шестикратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, 20-кратный победитель Кубка мира по прыжкам на батуте.

По словам Дмитрия Поляруша, проведение курсов - превосходная инициатива Федерации гимнастики Азербайджана.

"Данные курсы дадут возможность обучать и формировать тренеров. И, безусловно, это также будет способствовать развитию батутной гимнастики в стране. Надеюсь, что участники курсов останутся довольны и будут использовать приобретенные знания и навыки для развития батутной гимнастики в Азербайджане", - сказал он.

Как представитель Международной федерации гимнастики Дмитрий Поляруш поделился своим мнением о развитии данной дисциплины в мире.

"Батутная гимнастика развивается более чем в 50 странах мира. Как олимпийский вид спорта батутная гимнастика впервые появилась на летних Олимпийских играх-2000 в Сиднее и с тех пор включена в программу Игр. Без сомнения, количество спортсменов, занимающихся батутной гимнастикой, растет день ото дня. Развитие идет на всех континентах, в том числе и в Африке. Безусловно, по сравнению с 90-ми годами наблюдается большое развитие. Естественно, этот вид гимнастики завоевал еще большую популярность в мире. Увеличилось количество тренеров и специалистов, что оказало влияние на развитие батутного спорта в мире", - отметил он.

По словам Дмитрия Поляруша, прыжки на батуте - развивающаяся гимнастическая дисциплина в Азербайджане.

"Мы становимся свидетелями того, как здесь батутная гимнастика развивается год от года. Можем это сказать по полученным результатам. Приведем в пример Кубок мира, завершившийся на днях, где представительница Азербайджана заняла второе место. Это первая медаль, завоеванная азербайджанской спортсменкой в истории Кубка мира по прыжкам на батуте среди женщин. И это, естественно, отличный результат. Результат является показателем развития батутной гимнастики в Азербайджане. Это также произошло благодаря успешной работе Федерации в этой дисциплине. Если завоевываются хорошие результаты, значит, в этой сфере есть прогресс. Надеюсь, что Азербайджан получит лицензию на Олимпийские игры в 2024 году и примет участие в Олимпиаде", - подчеркнул член Технического комитета по прыжкам на батуте FIG.

Дмитрий Поляруш также поделился своими впечатлениями от визита в Азербайджан.

"Можно сказать, что я приезжаю сюда каждый год. Я - друг Азербайджана, а Азербайджан - мой друг. Приезжая сюда, я очень счастлив. Здесь все прекрасно, а люди - гостеприимные, приятные, доброжелательные и в то же время очень трудолюбивые. Находясь в Федерации, видишь, что все сотрудники кропотливо работают. Также заходя в зал, наблюдаешь, как тренеры без перерыва работают с детьми. Безусловно, все это производит хорошее впечатление. Скажу, что мне всегда было приятно не только приезжать в Баку, но и видеть успешную работу Федерации. Как говорится, результаты говорят сами за себя, и это касается не только батутной гимнастики", - сказал он.

Дмитрий Поляруш также дал совет юным гимнастам. По его словам, прежде всего, надо любить то, чем занимаешься, и получать от этого удовольствие. В противном случае результата не будет.