https://news.day.az/sport/1437135.html Лучший клуб Таиланда заинтересовался азербайджанским футболистом
БЮ на данный момент лидирует в чемпионате своей страны. Ожидается, что таиландский клуб в ближайшее время начнет переговоры с командой Новрузова.
Лучший клуб Таиланда заинтересовался азербайджанским футболистом
Азербайджанский форвард Нурлан Новрузов стал популярным в Азии после того, как его клуб "Мачхиндра" стал чемпионом Непала.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Новрузовым заинтересовался один из лучших футбольныхклубов Таиланда - "Бурирам Юнайтед".
БЮ на данный момент лидирует в чемпионате своей страны. Ожидается, что таиландский клуб в ближайшее время начнет переговоры с командой Новрузова.
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