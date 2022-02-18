Лучший клуб Таиланда заинтересовался азербайджанским футболистом

Азербайджанский форвард Нурлан Новрузов стал популярным в Азии после того, как его клуб "Мачхиндра" стал чемпионом Непала.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Новрузовым заинтересовался один из лучших футбольныхклубов Таиланда - "Бурирам Юнайтед".

БЮ на данный момент лидирует в чемпионате своей страны. Ожидается, что таиландский клуб в ближайшее время начнет переговоры с командой Новрузова.

