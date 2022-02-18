УЕФА наказал «Марсель» в связи с армянской провокацией на матче с «Карабахом»

УЕФА возбудил дисциплинарное дело против "Марселя" после первого матча 1/16 финала Лиги конференций, где французский клуб победил на своем поле "Карабаха" со счетом 3:1.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информация об этом размещена на официальном сайте УЕФА.

Клуб обвиняется в демонстрации запрещенного баннера на трибунах, использовании болельщиками пиротехнических устройств и перекрытии проходов для зрителей.

Решение по вопросу будет принято в установленном порядке.

Отметим, что накануне ФК "Карабах" провел свой первый матч этапа плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Агдамский клуб стал гостем французского "Марселя". Матч на стадионе Velodrom завершился победой французов со счетом 3:1.

Группа армянских болельщиков на стадионе во время матча развернула провокационный баннер.