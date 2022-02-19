https://news.day.az/sport/1437172.html Мамедъяров начинает Тур чемпионов - ФОТО
Мамедъяров начинает Тур чемпионов - ФОТО
Сегодня начинается онлайн-турнир "Airthings Masters", открывающий очередной сезон Шахматного тура чемпионов, инициированного обладателем мировой короны Магнусом Карлсеном.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.сom, в нем выступят 16 игроков, включая азербайджанского гроссмейстера Шахрияра Мамедъярова. В течении предварительного этапа, который будет длиться четыре дня, они проведут 15 туров и определят восьмерку участников плей-офф.
Сегодня Шахрияр проведет четыре партии.
1-й тур: Андрей Есипенко (Россия) - Шахрияр Мамедъяров
2-й тур: Мамедъяров - Ян Непомнящий (Россия)
3-й тур: Александра Костенюк (Россия) - Мамедъяров
4-й тур: Мамедъяров - Винсент Кеймер (Германия)
2-й тур: Мамедъяров - Ян Непомнящий (Россия)
3-й тур: Александра Костенюк (Россия) - Мамедъяров
4-й тур: Мамедъяров - Винсент Кеймер (Германия)
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