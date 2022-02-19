Кто новый президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана?

Избран новый президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, им стал министр сельского хозяйства Инам Керимов.

Отметим, что выборы президента федерации состоялись сегодня в рамках отчетной конференции, организованной в министерстве молодежи и спорта.