Кто новый президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана?
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Избран новый президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, им стал министр сельского хозяйства Инам Керимов.

Отметим, что выборы президента федерации состоялись сегодня в рамках отчетной конференции, организованной в министерстве молодежи и спорта.