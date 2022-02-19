Азербайджанский дзюдоист вышел в финал «Большого шлема» в Тель-Авиве

Пятеро дзюдоистов Азербайджана выступают в третий день турнира "Большого шлема" в Тель-Авиве (Израиль).

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в весе до 90 кг Мамедали Мехтиев вступил в борьбу со второго круга, победив Надава Зурата (Израиль). Далее он прошел Ерсултана Музаппарова (Казахстан), выйдя в полуфинал. Здесь Мамедали обыграл Ерлана Шерова (Киргизстан) и поборется в финале.

В категории до 100 кг Зелим Коцоев прошел Хангала Одбатара (Монголия), а Эльмар Гасымов одолел Роберто Флорентино (Доминиканская Республика). В четвертьфинале два товарища по сборной встретились друг с другом: победа осталась за Коцоевым, а Гасымов отправился в утешительный блок.

Отметим, что после двух дней турнира в активе нашей команды две награды: золото Хидаята Гейдарова (73 кг) и серебро Яшара Наджафова (66 кг).