Азербайджанский борец победил армянского спортсмена со счетом 11:0

Студент второго курса геологического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) Илькин Ганбарли стал победителем чемпионата WORLD GAMES 2022 в столице Казахстана Нур-Султане.

Как сообщили АПА в БГУ, в первый день соревнований по греко-римской борьбе Ганбарли (55 кг) победил француза со счетом 4:3 и вышел в 1/16 финала, передает Day.Az.

На этом этапе он оказался сильнее американца со счетом 2:1. В 1/8 финала Ганбарли победил бразильца со счетом 8:0 и вышел в 1/4 финала. В четвертьфинале он победил китайского борца со счетом 7:0. В квалификационном раунде Ганбарли одержал победу над 3-кратным чемпионом - 8:3 и вышел в полуфинал.

В полуфинальной встрече азербайджанский борец по прозвищу "Терминатор" со счетом 9:5 одолел аргентинского соперника и вышел в финальную стадию.

В решающей схватке Ганбарли победил армянского борца Варшама Бораняна со счетом 11:0.

Отметим, что это не первая победа И.Ганбарли над армянским спортсменом. Он также стал победителем международного турнира по греко-римской борьбе, прошедшего 13-15 февраля прошлого года в Париже. В том турнире он победил в финале армянского соперника Миграна Назаряна. И.Ганбарли также является 5-кратным чемпионом страны и победителем ряда международных турниров.