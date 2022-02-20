Какая страна завоевала больше всего медалей в Пекине?

Зимние Олимпийские игры Пекин-2022 завершились.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня были разыграны 5 последних комплектов медалей.

На Играх были разыграны 109 комплектов наград, победителем медального зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая 37 медалей (16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых наград). Второе место заняла Германия - 27 медалей (12, 10, 5), а третье - Китай, представители которого завоевали 15 медалей (9, 4, 2).

Чемпионами Игр стали спортсмены 23 стран.