https://news.day.az/sport/1437402.html Какая страна завоевала больше всего медалей в Пекине?
Какая страна завоевала больше всего медалей в Пекине?
Зимние Олимпийские игры Пекин-2022 завершились.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня были разыграны 5 последних комплектов медалей.
На Играх были разыграны 109 комплектов наград, победителем медального зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая 37 медалей (16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых наград). Второе место заняла Германия - 27 медалей (12, 10, 5), а третье - Китай, представители которого завоевали 15 медалей (9, 4, 2).
Чемпионами Игр стали спортсмены 23 стран.
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