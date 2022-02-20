Азербайджан стал первым на "Большом шлеме"

Мужская команда Азербайджана по дзюдо заняла первое место в мужском зачете турнира "Большого шлема" в Тель-Авиве.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, на счету коллектива четыре награды: золото Хидаята Гейдарова (73 кг) и Мамедали Мехтиева (90 кг), серебро Яшара Наджафова (66 кг) и бронза Зелима Коцоева (100 кг). В итоговом протоколе Азербайджан опередил Грузию, Израиль, Украину, Бельгию и многие другие страны.

В общем зачете, где подсчитывались в целом результаты мужчин и женщин, наша команда стала второй, а первой оказалась Франция (4-0-4).