https://news.day.az/sport/1437410.html Азербайджан стал первым на "Большом шлеме" - ВИДЕО
Азербайджан стал первым на "Большом шлеме" - ВИДЕО
Мужская команда Азербайджана по дзюдо заняла первое место в мужском зачете турнира "Большого шлема" в Тель-Авиве.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, на счету коллектива четыре награды: золото Хидаята Гейдарова (73 кг) и Мамедали Мехтиева (90 кг), серебро Яшара Наджафова (66 кг) и бронза Зелима Коцоева (100 кг). В итоговом протоколе Азербайджан опередил Грузию, Израиль, Украину, Бельгию и многие другие страны.
В общем зачете, где подсчитывались в целом результаты мужчин и женщин, наша команда стала второй, а первой оказалась Франция (4-0-4).
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