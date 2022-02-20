https://news.day.az/sport/1437455.html Приостановлена продажа билетов на игру "Карабах" - "Марсель"
Приостановлена продажа билетов на игру "Карабах" - "Марсель"
Приостановлена продажа на игру агдамского "Карабаха" и марсельского "Олимпика", которая пройдет в Баку в рамках встречного матча стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Об этом сообщает официальный сайт "скакунов". Отмечается, что в связи с работами по обновлению на сайте, сегодня продажи билетов не будет, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Процесс будет восстановлен с 11:00 21 февраля.
Напомним, что игра начнется 24 февраля в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова. В первой встреча наш клуб проиграл со счетом 1:3.
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