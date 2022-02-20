Олимпийские игры в Пекине официально завершились

В Пекине в воскресенье завершились зимние Олимпийские игры, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Флаг Олимпиады был передан от мэра Пекина представителям итальянских городов, которые будут принимать зимнюю Олимпиаду в 2026 году, - это Милан и Кортина-д'Ампеццо.

С заключительной речью на церемонии выступил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"Вы не просто уважали друг друга, вы поддерживали друг друга и и обнимали, невзирая на конфликты между вашими странами. Вы преодолели все границы, показав, что в олимпийском сообществе царит общее равенство. Мы все равны, независимо от того, как мы выглядим, откуда мы и во что мы верим. Та сила, которая объединяет нас на Олимпийских играх, побеждает все попытки разделить нас. Вы даете миру шанс. Пусть политических лидеров во всем мире вдохновит ваш пример солидарности и миролюбия", - заявил он.

После этого Бах объявил о завершении Олимпийских игр.