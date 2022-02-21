Остались ли билеты на матч Карабах-Марсель?

Продолжается продажа билетов на ответный стыковой матч Лиги конференций по футболу между азербайджанским "Карабахом" и французским "Марселем" в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com , из поступивших в продажу 15 500 билетов (ограничения позволяют заполнить арену максимум на 50% от общей вместимости), с 13 февраля было реализовано 8000 билетов.

Матч "Карабах" - "Марсель" состоится 24 февраля на стадионе "Тофик Бахрамов", вмещающем 31 000 зрителей, и начнется в 21:45.