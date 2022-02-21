Новозеландская футболистка оформила хет-трик… в свои ворота

Матч международного турнира She believes Cup против сборной США запомнится Мейкале Мур надолго, передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ей покорилось уникальное достижение, но вряд ли она ему сильно рада. Уже в первом тайме Мур отличилась тремя автоголами.

На пятой минуте Мейкала срезала мяч в ворота правой ногой, через минуту - головой, а еще через полчаса - левой ногой.

На 40-й минуте защитницу заменили. Во втором тайме Новая Зеландия пропустила ещё дважды, американки выиграли 5:0.

Три мяча в одном матче, которые были забиты левой ногой, правой ногой и головой, называют хет-триком Мишеля Платини.

Легендарный француз дважды проделал такой трюк на Евро-1984, чем увековечил свое имя в его названии.

Немногим футболистам удавалось сделать подобное. Еще сложнее будет повторить результат Мейкалы Мур, но вряд ли кто-то будет к этому стремиться.