"Реал" поставил ультиматум Мбаппе

В мадридском Реале пригрозили нападающему ПСЖ и сборной Франции Килиану Мбаппе. Как сообщает The Times, руководство "королевского" клуба недовольно сомнениями футболиста по поводу трансфера и тем, что он до сих пор не огласил своего окончательного решения, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По данным СМИ, в мадридском клубе предупредили форварда, что больше не будут делать запрос в ПСЖ о переходе, если игрок не согласится на трансфер этим летом.

Если решение не будет принято в ближайшее время, все выделенные на переход нападающего деньги будут направлены на другие трансферы. Например, на покупку норвежского форварда Боруссии Дортмунд Эрлинга Холанна, который рассматривается Реалом как запасной вариант на случай неудачи с Мбаппе.

Напомним, в ПСЖ всеми силами пытаются удержать французского футболиста и готовы предложить ему фантастическую зарплату в один миллион евро в неделю.