Азербайджанские гимнастки завоевали "золото" на Международном турнире Gracia Fair Cup в Будапеште

Азербайджанские гимнастки завоевали золотые медали на Международном турнире по художественной гимнастике Gracia Fair Cup в Будапеште (Венгрия), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Грация Говхар Ибрагимова, выступившая в индивидуальной программе среди юниоров, заняла первое место в многоборье.

Также золотую медаль в индивидуальной программе во взрослой возрастной категории завоевала член сборной Азербайджана Илона Зейналова.