Матч "Карабах – Марсель" доверили полякам

Определились судьи ответного стыкового матча Лиги конференций по футболу между азербайджанским "Карабахом" и французским "Марселем".

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, главным арбитром встречи назначен Бартош Франковски, которому будут помогать лайнсмены Марцик Бонек и Якуб Винклер, а также четвертый рефери Кжиштоф Якубик. Судейская бригада представляет Польшу.

Матч "Карабах" - "Марсель" состоится 24 февраля на стадионе "Тофик Бахрамов" в Баку и начнется в 21:45.

