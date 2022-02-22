https://news.day.az/sport/1437912.html Матч "Карабах – Марсель" доверили полякам
Матч "Карабах" - "Марсель" состоится 24 февраля на стадионе "Тофик Бахрамов" в Баку и начнется в 21:45.
Матч "Карабах – Марсель" доверили полякам
Определились судьи ответного стыкового матча Лиги конференций по футболу между азербайджанским "Карабахом" и французским "Марселем".
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, главным арбитром встречи назначен Бартош Франковски, которому будут помогать лайнсмены Марцик Бонек и Якуб Винклер, а также четвертый рефери Кжиштоф Якубик. Судейская бригада представляет Польшу.
Матч "Карабах" - "Марсель" состоится 24 февраля на стадионе "Тофик Бахрамов" в Баку и начнется в 21:45.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре