Сколько билетов продано на матч "Карабах"-"Марсель"?

Обнародовано количество билетов, проданных на сегодняшний день на ответный матч плей-офф Лиги конференций УЕФА "Карабах"-"Марсель".

Как сообщил Trend пресс-секретарь ФК "Карабах" Гюндуз Аббасзаде, на игру уже продано 10 тысяч билетов, передает Day.Az.

По его словам, есть большой интерес к этому матчу.

"В соцсетях распространяется информация, что дешевых билетов на игру не осталось. Она не соответствует действительности. Болельщики могут приобрести недорогие билеты онлайн или в кассах. Стоимость билетов на игру варьируется от 5 до 100 манатов", - сказал Аббасзаде.

Он также отметил, что ФК "Карабах" готов к игре.

Отметим, что матч, который состоится 24 февраля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, начнется в 21:45. В первом матче во Франции "Карабах" проиграл "Марселю" со счетом 1:3.