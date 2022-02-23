«Челси» одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Сыграны еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лондонский "Челси" дома одержал победу над французским "Лиллем" со счетом 2:0. На восьмой минуте полузащитник Кай Хавертц открыл счет. На 63-й минуте преимущество увеличил хавбек Кристиан Пулишич.

Встреча между "Вильярреалом" и туринским "Ювентусом", прошедшая в Испании, завершилась вничью со счетом 1:1. Голами отличились нападающий итальянцев Душан Влахович, полузащитник испанцев Даниэль Парехо.

Ответные матчи между командами пройдут 16 марта.