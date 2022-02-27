ФИФА ввела запрет для сборной России

Cборная России будет выступать в соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) в качестве команды Российского футбольного союза и не может использовать флаг и гимн страны.

Об этом говорится в заявлении ФИФА, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сборная России в полуфинальном матче отбора на чемпионат мира 2022 года должна сыграть против команды Польши 24 марта в Москве. Победитель 29 марта должен встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия. Игра запланирована на поле победителя матча между россиянами и поляками. В случае поражения россияне должны провести товарищеский матч в этот же день с проигравшим в паре Швеция - Чехия.