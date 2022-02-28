«Ливерпуль» в девятый раз в истории выиграл Кубок лиги

Ливерпуль" обыграл лондонский "Челси" в финале Кубка английской лиги и завоевал трофей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Победителя не удалось выявить в основное и дополнительное время матча. Команды друг другу голов не забили. "Ливерпуль" оказался точнее "Челси" в серии послематчевых пенальти.

Ливерпуль в девятый раз в истории клуба завоевал Кубок лиги. Это рекорд турнира. В последний раз мерсисайдцы выигрывали трофей в сезоне-2011/2012. Тогда командой руководил Кенни Далглиш.