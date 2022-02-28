"Наполи" обыграл "Лацио" и вышел на первое место в чемпионате Италии

Футбольный клуб "Наполи" в гостях победил "Лацио" со счетом 2:1 в матче 27-го тура чемпионата Италии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В составе "Наполи" голы забили Лоренцо Инсинье (62-я минута) и Фабиан Руис (90+4). У "Лацио" отличился Педро (88).

"Наполи" поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 57 очков и обойдя "Милан" по дополнительным показателям. На третьей строчке располагается "Интер" с 55 очками и игрой в запасе.