https://news.day.az/sport/1440151.html ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в любых соревнованиях
- Все сборные России и клубы отстранения от участия во всех турнирах до дальнейшего уведомления;
ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в любых соревнованиях
ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в любых соревнованиях, передает Day.Az.
Решение ФИФА и УЕФА:
- Все сборные России и клубы отстранения от участия во всех турнирах до дальнейшего уведомления;
- Женская сборная России не сыграет на Евро;
- Мужская сборная России исключения из отбора к ЧМ-2022;
- "Спартак" исключен из Лиги Европы.
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