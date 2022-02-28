ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в любых соревнованиях, передает Day.Az.

Решение ФИФА и УЕФА:

- Все сборные России и клубы отстранения от участия во всех турнирах до дальнейшего уведомления;

- Женская сборная России не сыграет на Евро;

- Мужская сборная России исключения из отбора к ЧМ-2022;

- "Спартак" исключен из Лиги Европы.