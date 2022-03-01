https://news.day.az/sport/1440214.html ФИФА и УЕФА отстраняют российские клубы - ВИДЕО
ФИФА и УЕФА отстраняют российские клубы - ВИДЕО
Российские футбольные клубы и сборные отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. Это решение, мотивированное событиями в Украине, было принято в понедельник. Ранее было запрещено проведение международных матчей на территории России, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
В совместном заявлении двух организаций говорится, что и президент УЕФА Александер Чеферин, и президент ФИФА Джанни Инфантино "надеются, что ситуация в Украине в скором времени значительно улучшится, чтобы футбол снова мог способствовать единству и миру между народами".
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