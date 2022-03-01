ФИФА и УЕФА отстраняют российские клубы

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. Это решение, мотивированное событиями в Украине, было принято в понедельник. Ранее было запрещено проведение международных матчей на территории России, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В совместном заявлении двух организаций говорится, что и президент УЕФА Александер Чеферин, и президент ФИФА Джанни Инфантино "надеются, что ситуация в Украине в скором времени значительно улучшится, чтобы футбол снова мог способствовать единству и миру между народами".