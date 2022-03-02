Азербайджанская делегация отправилась в Китай на Паралимпийские игры

Азербайджанская делегация отправилась в Китай для участия в XIII зимних Паралимпийских играх "Пекин-2022".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Национального Паралимпийского комитета Азербайджана, в состав делегации входят руководитель миссии национальной паралимпийской команды Азербайджана Рауф Мурсалов, член делегации Азер Тапдыгов и старший тренер национальной команды по зимним видам спорта Мухаммед Исмаилов.

Представитель Азербайджана впервые примет участие в зимних Паралимпийских играх. Игры пройдут с 4 по 13 марта.