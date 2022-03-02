https://news.day.az/sport/1440641.html Азербайджанская делегация отправилась в Китай на Паралимпийские игры
Азербайджанская делегация отправилась в Китай на Паралимпийские игры
Азербайджанская делегация отправилась в Китай для участия в XIII зимних Паралимпийских играх "Пекин-2022".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Национального Паралимпийского комитета Азербайджана, в состав делегации входят руководитель миссии национальной паралимпийской команды Азербайджана Рауф Мурсалов, член делегации Азер Тапдыгов и старший тренер национальной команды по зимним видам спорта Мухаммед Исмаилов.
Представитель Азербайджана впервые примет участие в зимних Паралимпийских играх. Игры пройдут с 4 по 13 марта.
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