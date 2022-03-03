Легенда «Челси» отреагировал на уход Абрамовича из клуба

Известный экс-защитник лондонского "Челси" Джон Терри отреагировал на то, что российский владелец Роман Абрамович решил продать клуб, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Спасибо, Роман. Лучший владелец в мире", - оставил комментарий Терри под постом клуба в Instagram с заявлением Абрамовича.

Абрамович приобрел "Челcи" в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английcкой премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды - Кубок английcкой лиги. В феврале "cиние" cтали победителями клубного чемпионата мира.