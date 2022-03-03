Наши спортсмены очень серьезно готовились к Всемирным соревнованиям по акробатической гимнастике
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Азербайджанские спортсмены очень серьезно готовились ко Всемирным соревнованиям среди возрастных групп по акробатической гимнастике.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала в четверг журналистам генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

"Сегодня в Азербайджане состоялось открытие 12-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по акробатической гимнастике. В этих соревнованиях участвуют 438 спортсменов из 24 стран мира. Они выступают в двух возрастных категориях - 12-18 и 13-19 лет. На соревнованиях азербайджанская команда представлена 12 спортсменами, которые выступят в обеих возрастных категориях. Наши гимнасты очень серьезно готовились к этим соревнованиям, учитывая то, что они проходят у нас в стране, в родном для них зале", - отметила Нурлана Мамедзаде.

Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана выразила надежду на то, что азербайджанские гимнасты достойно выступят на соревнованиях и смогут войти в число призеров.

"Сегодня в возрастной категории 12-18 лет выступают женская, смешанная и мужская пары, а также женская группа. Завтра среди гимнастов в возрасте 13-19 лет свою программу представит наша женская группа", - добавила она.

Отметим, что 12-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по акробатической гимнастике проходят в столице Азербайджана 3-6 марта.

На соревнованиях в возрастной категории 12-18 лет Азербайджан представляет мужская пара в составе Расула Сеидли и Равана Зейналлы, женская пара - Назрин Гасымова и Ханым Мамедзаде, смешанная пара - Милана Алиева и Низам Хамидулин, женская группа - Анахита Башири, Захра Рашидова, Назрин Зейниева. В возрастной категории 13-19 лет нашу страну представит женская группа в составе Лейлы Башировой, Назрин Фармановой и Мансумы Мамедзаде.

12-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по акробатической гимнастике в Баку проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без зрителей.