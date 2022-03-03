https://news.day.az/sport/1441071.html «Формула-1» расторгла контракт на проведение Гран-при России
«Формула-1» расторгла контракт на проведение Гран-при России
Руководство "Формулы-1" расторгло контракт на проведение Гран-при России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Соглашение действовало до 2025 года. Соревнования проводились с 2014 года.
25 февраля "Формула-1" приняла решение отменить этап Гран-при на автодроме в Сочи. В организации заявили, что проведение этапа в России в нынешних условиях невозможно.
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