Яркое выступление Азербайджана на Всемирных соревнованиях по акробатической гимнастике

В рамках первого дня 12-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по акробатической гимнастике азербайджанские спортсменки Анахита Башири, Захра Рашидова, Назрин Зейниева, выступающие в составе женской группы, представили темповое упражнение, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Результат женской группы составил 25.650 балла, и она занимает 14-е промежуточное место. Завтра азербайджанские гимнастки продемонстрируют балансовое упражнение.

Отметим, что 12-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по акробатической гимнастике проходят в столице Азербайджана 3-6 марта.

В соревнованиях, которые впервые организует Федерация гимнастики Азербайджана, принимают участие 438 гимнастов из 24 стран.

Спортсмены в возрастных группах 12-18 и 13-19 лет соревнуются в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп в программе балансовых, темповых и комбинированных упражнений.

На соревнованиях в возрастной категории 12-18 лет Азербайджан представляют мужская пара в составе Расула Сеидли и Равана Зейналлы, женская пара - Назрин Гасымова и Ханым Мамедзаде, смешанная пара - Милана Алиева и Низам Хамидулин, женская группа - Анахита Башири, Захра Рашидова, Назрин Зейниева. В возрастной категории 13-19 лет нашу страну представляет женская группа в составе Лейлы Башировой, Назрин Фармановой и Мансумы Мамедзаде.

12-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по акробатической гимнастике в Баку проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без зрителей.