Почему игра Беларусь-Азербайджан пройдет на нейтральном поле?

Выездной матч сборной Азербайджана со сборной Беларуси состоится на нейтральном поле, сообщает официальный сайт УЕФА.

Это подтвердил Trend в четверг завотделом по связям с прессой и общественностью AФФА Фируз Абдулла, передает Day.Az.

По его словам, УЕФА приняло данное решение из соображений безопасности.

"Решение о том, в какой стране состоится матч, должна принять Федерация футбола Беларуси", - отметил Абдулла.

Отметим, что, согласно решению исполкома УЕФА, матч Беларусь - Азербайджан на групповом этапе Лиги Наций состоится на нейтральном поле. Данное решение распространяется не только на матч со сборной Азербайджана, но и на все домашние игры сборной Беларуси. Решение незамедлительно вступило в силу. УЕФА отмечает, что в случае необходимости будут регулярно проводиться внеочередные заседания для оценки ситуации и принятия дополнительных решений.

Матч Беларусь-Азербайджан состоится 6 июня.