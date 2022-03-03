Почему игра Беларусь-Азербайджан пройдет на нейтральном поле?
Выездной матч сборной Азербайджана со сборной Беларуси состоится на нейтральном поле, сообщает официальный сайт УЕФА.
Это подтвердил Trend в четверг завотделом по связям с прессой и общественностью AФФА Фируз Абдулла, передает Day.Az.
По его словам, УЕФА приняло данное решение из соображений безопасности.
"Решение о том, в какой стране состоится матч, должна принять Федерация футбола Беларуси", - отметил Абдулла.
Отметим, что, согласно решению исполкома УЕФА, матч Беларусь - Азербайджан на групповом этапе Лиги Наций состоится на нейтральном поле. Данное решение распространяется не только на матч со сборной Азербайджана, но и на все домашние игры сборной Беларуси. Решение незамедлительно вступило в силу. УЕФА отмечает, что в случае необходимости будут регулярно проводиться внеочередные заседания для оценки ситуации и принятия дополнительных решений.
Матч Беларусь-Азербайджан состоится 6 июня.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре