Макгрегор может купить "Челси"

Все больше богатых людей заявляют о своей заинтересованности в покупке лондонского Челси. После того как российский миллиардер Роман Абрамович выставил футбольную команду на продажу количество желающих в подобной инвестиции растет с геометрической прогрессией, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Очередным кандидатом стал боец ММА Конор Макгрегор. Бывший чемпион выложил в твиттер переписку, в которой отметил: "Челси продают за 3 млрд фунтов. Давай купим?"

При этом Макгрегор не уточнил, с кем общался, но добавил к твиту подпись "Хочу изучить эту возможность" и отметил официальный аккаунт Челси.