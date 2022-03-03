В Национальной арене гимнастики в Баку создана прекрасная инфраструктура.

Об этом сказали в четверг Trend участники Всемирных соревнований среди возрастных групп по акробатической гимнастике, спортсменки из Австрии Карина Ангербауэр, Дарья Ангербауэр и Филиппа Рок, передает Day.Az.

"В гимнастической арене царит теплая и доброжелательная атмосфера, сотрудники и волонтеры приветливые, при необходимости всегда готовы оказать помощь и поддержку. Условия в Баку замечательные, все организовано на высоком уровне, это также касается проживания, предоставляемого транспорта и других координационных моментов", - сказали представительницы Австрии на соревновании.

По словам гимнасток, они остались довольны своим выступлением в первый день квалификации.

"Удовлетворены тем, как представили упражнение в первый день соревнований, ощущения положительные. Конечно, присутствует некая взволнованность, но это естественно, ведь мы участвуем в крупных международных соревнованиях. Мы много и упорно работали, чтобы принять в них участие", - добавили они.

Отметим, что 12-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по акробатической гимнастике проходят в столице Азербайджана 3-6 марта.

В соревнованиях, которые впервые организует Федерация гимнастики Азербайджана, принимают участие 438 гимнастов из 24 стран.

Спортсмены в возрастных группах 12-18 и 13-19 лет соревнуются в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп в программе балансовых, темповых и комбинированных упражнений.

На соревнованиях в возрастной категории 12-18 лет Азербайджан представляют мужская пара в составе Расула Сеидли и Равана Зейналлы, женская пара - Назрин Гасымова и Ханым Мамедзаде, смешанная пара - Милана Алиева и Низам Хамидулин, женская группа - Анахита Башири, Захра Рашидова, Назрин Зейниева. В возрастной категории 13-19 лет нашу страну представляет женская группа в составе Лейлы Башировой, Назрин Фармановой и Мансумы Мамедзаде.

12-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по акробатической гимнастике в Баку проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без зрителей.